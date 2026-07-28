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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хачанов – Саккари в ответ на то, что они не попали в сетку микста US Open: «Кажется, надо быть в топ-10, чтобы здесь сыграть»

Мария Саккри отреагировала на пост со списком команд, которые напрямую попали в сетку микста US Open .

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