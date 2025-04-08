Замглавы Минстроя Стасишин: стройотрасль РФ находится в очень сложном положении

Строительная отрасль России давно не находилась в таком сложном положении, как сегодня. Об этом в ходе Всероссийского жилищного конгресса заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, передает РИА Новости.
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