Руководитель движения «Другая Украина» и бывший глава запрещённой киевским режимом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет сохранить власть, поскольку он не нужен ни США, ни Европе.
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