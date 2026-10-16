Волонтеры экологического движения «Экосистема» посетили Нижегородскую станцию аэрации. Экскурсия на крупнейшие в бассейне Волги очистные сооружения была организована для 100 участников форума общественных инспекторов и волонтеров в сфере экологии, который в эти дни проходит в Нижегородской области при поддержке Президентского фонда природы и министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области.