Волонтеры экологического движения «Экосистема» посетили Нижегородскую станцию аэрации. Экскурсия на крупнейшие в бассейне Волги очистные сооружения была организована для 100 участников форума общественных инспекторов и волонтеров в сфере экологии, который в эти дни проходит в Нижегородской области при поддержке Президентского фонда природы и министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области.
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