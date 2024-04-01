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Путин присвоил новый дипломатический ранг послам в Камеруне и Аргентине

Путин присвоил новый дипломатический ранг послам в Камеруне и Аргентине

Президент России Владимир Путин присвоил дипломатические ранги чрезвычайного и полномочного посла Георгию Тодуа, главе российской дипломатической миссии в Камеруне, и Дмитрию Феоктистову, послу России в Аргентине, согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации.

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