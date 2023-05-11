Как выбрать лестницу для работы в саду

При работе в саду и на приусадебных участках без хорошей лестницы не обойтись. При выборе садовой лестницы стоит учитывать особенности конструкции, которые отличают её от лестниц, предназначенных для домашних и строительных работ в помещении.
При работе в саду и на приусадебных участках без хорошей лестницы не обойтись. При выборе садовой лестницы стоит учитывать особенности конструкции, которые отличают её от лестниц, предназначенных для домашних и строительных работ в помещении.
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