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ВСУ применили для ударов по Луганску ракеты Storm Shadow и ракету ADM‑160B MALD

ВСУ применили для ударов по Луганску ракеты Storm Shadow и ракету ADM‑160B MALD

РИАМО - 13 мая. Вооруженные силы Украины при обстреле Луганска 12 мая использовали ракеты англо-французского производства Storm Shadow, а также одну американскую ракету ADM-160B MALD, сообщило представительство Луганской народной республики в СЦКК.

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