Ледоход начался на реке Томь в Новокузнецке с 6 апреля, сообщил мэр Сергей Кузнецов.«Ледоход 6 апреля начался на реке Кондома в районе Таштагола и Кузедеево, на реке Мундыбаш, на реке Томь в Новокузнецке» , - написал Кузнецов в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии