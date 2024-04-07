Ледоход начался на реке Томь в Новокузнецке с 6 апреля, сообщил мэр Сергей Кузнецов.«Ледоход 6 апреля начался на реке Кондома в районе Таштагола и Кузедеево, на реке Мундыбаш, на реке Томь в Новокузнецке» , - написал Кузнецов в своем Telegram-канале.