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Ледоход начался на реке Томь в Новокузнецке с 6 апреля

Ледоход начался на реке Томь в Новокузнецке с 6 апреля

Ледоход начался на реке Томь в Новокузнецке с 6 апреля, сообщил мэр Сергей Кузнецов.«Ледоход 6 апреля начался на реке Кондома в районе Таштагола и Кузедеево, на реке Мундыбаш, на реке Томь в Новокузнецке» , - написал Кузнецов в своем Telegram-канале.

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