LA’Театр представит комедию «Свободная любовь» с Дмитрием Дюжевым

Спектаклю пройдёт 3 июля на сцене театра Эстрады.фото: Пресс-служба LA’Театра Вадима Дубровицкого--> LA’Театр Вадима Дубровицкого покажет 3 июля на сцене театра Эстрады комедийный спектакль «Свободная любовь» по пьесе номинанта премии «Оскар» Леонарда Герша.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии