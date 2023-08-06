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Русские хакеры взломали крупнейшего производителя ВПК Польши и главный штаб НАТО

Русские хакеры взломали крупнейшего производителя ВПК Польши и главный штаб НАТО

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Наше кибер войско продолжает помогать России.

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Комментарии
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Нина Бакалина
Умнички  вы  наши  золотые,  работайте  по  защите  нашей  Родины  !!!  Еще  пощупайте  Францию,  которая  переслала  ракеты  в  Украину...
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13 час.
Alex Немо
Вот это и называется профессиональной работой спецов по кибербезопасности!👍
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9 час.
СМ
Сергей Медведев
Работайте,парни!Почаще заходите к этим майданутым в &quot;гости&quot;,тогда они вообще спать спокойно перестанут!Русские хакеры,ВЫ самые лучшие!
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1 час.

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