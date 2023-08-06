ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Наше кибер войско продолжает помогать России.
Русские хакеры взломали крупнейшего производителя ВПК Польши и главный штаб НАТО
Комментарии
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Нина Бакалина
Умнички вы наши золотые, работайте по защите нашей Родины !!! Еще пощупайте Францию, которая переслала ракеты в Украину...
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13 час.
Alex Немо
Вот это и называется профессиональной работой спецов по кибербезопасности!👍
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9 час.
СМ
Сергей Медведев
Работайте,парни!Почаще заходите к этим майданутым в "гости",тогда они вообще спать спокойно перестанут!Русские хакеры,ВЫ самые лучшие!
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1 час.
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