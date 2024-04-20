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Грузинские протестующие перекрыли площадь Свободы в Тбилиси

Грузинские протестующие перекрыли площадь Свободы в Тбилиси

Участники акции протеста против закона об иноагентах перекрыли площадь Свободы в грузинской столице. Такой информацией делится РИА Новости, ссылаясь на собственного сотрудника, работающего на месте событий.

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