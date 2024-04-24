vetandlife
Ветеринария и жизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

vetandlife

2 подписчика

Почему собаки не умеют втягивать когти, как кошки

Почему собаки не умеют втягивать когти, как кошки

Канадский ученый объяснил, чем когти у собак отличаются от кошачьих.Фото: savitskaya iryna shutterstockПо мнению эволюционного биолога из Университета Калгари Энтони Рассела, разница объясняется тем, как эти животные пользуются когтями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх