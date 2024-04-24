Почему собаки не умеют втягивать когти, как кошки

Канадский ученый объяснил, чем когти у собак отличаются от кошачьих.Фото: savitskaya iryna shutterstockПо мнению эволюционного биолога из Университета Калгари Энтони Рассела, разница объясняется тем, как эти животные пользуются когтями.
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