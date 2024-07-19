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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серджи Роберто покинет «Барсу» – он не будет ждать регистрации его контракта. Защитник хочет в АПЛ

Серджи Роберто покинет «Барсу» – он не будет ждать регистрации его контракта. Защитник хочет в АПЛ

32-летний защитник не стал ждать момента, когда каталонский клуб сможет его зарегистрировать, сообщает Mundo Deportivo.

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