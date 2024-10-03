2 года колонии строгого режима дал суд мужчине из Омска, который заразил свою девушку ВИЧ. По версии следствия, больной, зная, что инфицирован, не предупредил об этом свою подругу.
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2 года колонии строгого режима дал суд мужчине из Омска, который заразил свою девушку ВИЧ. По версии следствия, больной, зная, что инфицирован, не предупредил об этом свою подругу.