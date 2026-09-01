САП Украины потребовала арестовать $3,3 млн залога за экс-главу Минюста Галущенко

Ранее ВАКС избрал Галущенко меру пресечения в виде залога в размере $3,3 млн. САП настаивает на том, что эти деньги были получены незаконным путём, и требует их ареста.
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