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УтроNews

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САП Украины потребовала арестовать $3,3 млн залога за экс-главу Минюста Галущенко

САП Украины потребовала арестовать $3,3 млн залога за экс-главу Минюста Галущенко

Ранее ВАКС избрал Галущенко меру пресечения в виде залога в размере $3,3 млн. САП настаивает на том, что эти деньги были получены незаконным путём, и требует их ареста.

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