Старшеклассники Школы в Некрасовке стали участниками Международного детского культурного форума

Последние дни лета учащиеся медиа-класса Школы в Некрасовке провели очень насыщенно. Милена и Татьяна из 10 «Э», Екатерина из 11 «Э» и Варвара из 9 «Э» вошли в московскую делегацию по направлению «Журналистика и литература».
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