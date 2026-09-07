ГОЛОС НЕКРАСОВКИ
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ГОЛОС НЕКРАСОВКИ

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Старшеклассники Школы в Некрасовке стали участниками Международного детского культурного форума

Последние дни лета учащиеся медиа-класса Школы в Некрасовке провели очень насыщенно. Милена и Татьяна из 10 «Э», Екатерина из 11 «Э» и Варвара из 9 «Э» вошли в московскую делегацию по направлению «Журналистика и литература».

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