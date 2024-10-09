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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристиан Нобоа: «Уровень российского футбола упал, потому что иностранцев не так много, как раньше. В прошлом были игроки из Франции, Испании и Италии, сейчас этого нет»

«Уровень российского футбола упал. Потому что иностранцев не так много, как раньше. В прошлом были футболисты из Франции, Испании и Италии, а сейчас этого нет.

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