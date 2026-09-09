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Царьград

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Зоолог призвали разговаривать с встреченными в лесу медведями

Зоолог призвали разговаривать с встреченными в лесу медведями

Эксперт объяснил, что при встрече с медведем нужно выпрямиться во весь рост и заговорить с ним грубым голосом, а не пытаться убежать.

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