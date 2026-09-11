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Царьград

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СУ СКР на Сахалине выясняет причину смерти двух человек 30 августа

СУ СКР на Сахалине выясняет причину смерти двух человек 30 августа

В селе Восточное Сахалинской области 30 августа 2026 года были найдены тела женщины и мужчины. Следственные органы проверяют обстоятельства инцидента.

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