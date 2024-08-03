Диетолог назвал три опасные причины тяги человека к сладкому

Желание есть сладости обычно объясняют стрессом, усталостью мозга, другими понятными мотивами. Однако такая тяга может говорить о действительно серьезных проблемах, предупредил врач-нутрициолог и диетолог Дмитрий Семирядов.
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