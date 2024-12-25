Коррекция российского рынка не будет глубокой

Ралли на российском фондовом рынке на третий день выдохлось. И на это были причины. Давление на котировки оказала, в частности, вероятность введения очередных санкций США против российского энергетического сектор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии