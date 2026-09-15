В Подмосковье мужчина затащил женщину в лес с целью изнасилования

В Подмосковье мужчина пытался изнасиловать женщину в лесу, угрожая ей оружием, сообщили в Управлении Росгвардии по Московской области.
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