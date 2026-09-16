Новый "Человек‑паук" стал самым кассовым фильмом в США, собрав $936,7 млн

Фильм «Человек-паук: Новый день» занял первое место в истории по сборам в США. Об этом сообщает Variety.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Политолог Дудаков...
- "Рособоронэкспорт...
- Токаев в преддвер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым