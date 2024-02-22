Минобороны показало места наиболее ожесточенных боев в ходе зачистки Авдеевки

Министерство обороны России объявило, что военнослужащие 55-й гвардейской мотострелковой бригады Центрального военного округа предоставили информацию о маршруте, который использовали российские военные для продвижения к центру города Авдеевка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии