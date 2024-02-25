Должна ли Россия защитить Приднестровье, если на него нападут ВСУ или Молдавия

Владимир Попов

Владимир Попов(Виппер). Упоминание "журналюг" лишь отвлекает нас от главной темы разговора. Россия создана для того, чтобы помогать всем просящим о помощи. К тому же не случайно в США разразился кризис, которого не было раньше и не будет позже. Очень жаль, если мы не поймём, что Запад блефует , что никакого кризиса , якобы , нет. На самом деле у Запада нет никакого реального выхода из ситуации, в которую попали отцы западного рыночного проекта и это не они, а мы не понимаем, что третья мировая война не выгодна всем, а западному рыночному проекту она просто неминуемый конец всему рыночному проекту!. И не надо отцам этого проекта об этом напоминать, они (в отличие от нас) об этом знают из первых рук, от своих учёных. Ответить.