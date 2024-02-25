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Должна ли Россия защитить Приднестровье, если на него нападут ВСУ или Молдавия

Должна ли Россия защитить Приднестровье, если на него нападут ВСУ или Молдавия

БлокнотРУ 28 февраля Приднестровье может заявить о вхождении в состав России: до конца месяца в республике состоится съезд депутатов.

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Комментарии
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М
Мария
Никому ничего Россия не должна.
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5 час.
Владимир Попов
Владимир Попов(Виппер). Упоминание  &quot;журналюг&quot; лишь отвлекает нас от главной темы разговора. Россия создана для того, чтобы помогать всем просящим о помощи. К тому же  не случайно в США разразился кризис, которого не было раньше и не будет позже. Очень жаль, если мы не поймём, что Запад блефует , что никакого кризиса , якобы , нет. На самом деле у Запада нет никакого реального выхода из ситуации, в которую попали отцы западного рыночного проекта и это не они, а мы не понимаем, что третья мировая война не выгодна всем, а западному рыночному проекту она просто неминуемый конец всему рыночному проекту!. И не надо отцам этого проекта об этом напоминать, они (в отличие от нас) об этом знают из первых рук, от своих учёных.                                                Ответить.
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3 час.
николай ткаченко
И щё за вопрос? И не тока. Наших везде будем защищать, малёха оклимаемся.
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1 час.

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