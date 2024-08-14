Боррель от лица Евросоюза поддержал атаку ВСУ в Курской области. В России напомнили Западу, что Украина сделала выбор

Обрюсшее чмо из якобы райского « сада» Жопе ! Гнида позорная , а может ты хочешь чтобы мы тебе ренопластику фейса сделали?

АНГЕЛ АНГЕЛ

А почему Борель еще не объявлен Россией террористом и не объявлен в международный розыск, как и другие политики, чиновники финансирующие, поставляющие вооружение, боевиков и т.д. террористический режим Зе? Кто мешает России кошмарить их? Работать надо, а не сопли жевать...