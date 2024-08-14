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Боррель от лица Евросоюза поддержал атаку ВСУ в Курской области. В России напомнили Западу, что Украина сделала выбор

Боррель от лица Евросоюза поддержал атаку ВСУ в Курской области. В России напомнили Западу, что Украина сделала выбор

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель в беседе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой от имени всего европейского объединения выразил поддержку наступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российской территории.

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Комментарии
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федор
Обрюсшее чмо из якобы райского « сада» Жопе ! Гнида позорная , а может ты хочешь чтобы мы тебе ренопластику фейса сделали?
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18 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
А почему Борель еще не объявлен Россией террористом и не объявлен в международный розыск, как и другие политики, чиновники финансирующие, поставляющие вооружение, боевиков и т.д. террористический режим Зе? Кто мешает России кошмарить их? Работать надо, а не сопли жевать...
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17 час.

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