Боррель от лица Евросоюза поддержал атаку ВСУ в Курской области. В России напомнили Западу, что Украина сделала выбор

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель в беседе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой от имени всего европейского объединения выразил поддержку наступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российской территории.
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