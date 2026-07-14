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ТАСС

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ФСБ показала кадры задержания планировавших теракт в Подмосковье

ТАСС, 14 июля. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видеозапись задержания лиц, которые готовили массированную атаку с использованием беспилотников на стратегическое предприятие, расположенное в одном из жилых районов Подмосковья.

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