ФСБ показала кадры задержания планировавших теракт в Подмосковье

ТАСС, 14 июля. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видеозапись задержания лиц, которые готовили массированную атаку с использованием беспилотников на стратегическое предприятие, расположенное в одном из жилых районов Подмосковья.
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