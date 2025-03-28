Военкор высмеял Зеленского после его заявления о наступлении России

Военный корреспондент Александр Коц высмеял украинского президента Владимира Зеленского после его слов о том, что Вооруженные силы (ВС) России могут предпринять наступление на территории Сумской и Харьковской областей.
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