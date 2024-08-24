Тото Вольфф: «После аварии в Сильверстоуне в 2021-м я должен был позвонить Йосу Ферстаппену и справиться о Максе»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф признал, что ему стоило лично обратиться к Йосу Ферстаппену после знаменитого столкновения его сына – пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена – с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Великобритании.