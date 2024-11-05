Крушение гиганта: как пропущенные предупреждения и халатность погубили легендарный телескоп Аресибо

1 декабря 2020 года одна из самых знаковых астрономических обсерваторий мира рухнула. 900-тонная платформа и гигантская тарелка Аресибо в Пуэрто-Рико, символ научных исследований, поиска экзопланет и внеземной жизни, превратились в груду обломков.