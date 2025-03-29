Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 895 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Много оплатил?"Кто-то может поя...
  • Александр
    А как так,что мигрантов,по данным МВД, миллионы,у каждого по 5-7 детей,а детей всего 800 тыс.Заврался Матвеев,похоже...."Кто-то может поя...
  • sergmann
    То то и оно, мы оплачиваем им социалку, у нас что, деньги девать некуда?"Кто-то может поя...

Чиновники усмирили бунт против беспредела цыган: Табору выдали квартиры

Чиновники усмирили бунт против беспредела цыган: Табору выдали квартиры

Царьград Коллаж Царьграда Казалось бы – вот только забрезжила надежда, что вертолётная раздача квартир прекратится, ан нет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх