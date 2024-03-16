Василиса Володина: "Мужчин тянет к женщинам одного типа"

Чушь собачья с самого начала. Впрочем, другого ото всех этих "специалистов" глупо было бы ожидать...

М

ММ

Предлагаю переименовать статью:"Мужчин НЕ тянет к женщинам одного типа". Есть типаж, который категорически НЕ нравится. И как бы ни говорили, типа, посмотри какая красавица, вот ни разу именно данный типаж не вызывает ничего! Грубо говоря, НЕ ВСТАНЕТ! И есть разные типажи, которые нравятся, вплоть до того, что вторая жена полная альтернатива первой по всем без исключения параметрам!