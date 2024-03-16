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Всё о женщинах

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Василиса Володина: "Мужчин тянет к женщинам одного типа"

Василиса Володина: "Мужчин тянет к женщинам одного типа"

Как нужно выглядеть и вести себя, чтобы у вашего мужчины не возникло даже мысли о другой женщине? Как быть счастливой в браке, и как встретить свою половинку? Об этом и о многом другом рассказывает профессиональный астролог, соведущая популярной программы "Давай поженимся", астропсихолог Василиса Володина.

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Комментарии
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Евгений Мангуш
Женщины о мужчинах знают всё. Интересно, а о себе женщины что знают?
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8 час.
Сергей Лепехов
Чушь собачья с самого начала. Впрочем, другого ото всех этих &quot;специалистов&quot; глупо было бы ожидать...
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6 час.
М
ММ
Предлагаю переименовать статью:&quot;Мужчин НЕ тянет к женщинам одного типа&quot;. Есть типаж, который категорически НЕ нравится. И как бы ни говорили, типа, посмотри какая красавица, вот ни разу именно данный типаж не вызывает ничего! Грубо говоря, НЕ ВСТАНЕТ! И есть разные типажи, которые нравятся, вплоть до того, что вторая жена полная альтернатива первой по всем без исключения параметрам!
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4 час.

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