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В России зафиксирован рост производства и экспорта мясной продукции

В России зафиксирован рост производства и экспорта мясной продукции

В России растут производство и экспорт мясной продукции, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. По данным ведомства, за январь—ноябрь 2024 года было выпущено 2,3 млн т колбасных изделий (+1,9%), 4,5 млн т мясных полуфабрикатов (+5%) и 833 тыс.

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