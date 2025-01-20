В России зафиксирован рост производства и экспорта мясной продукции

В России растут производство и экспорт мясной продукции, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. По данным ведомства, за январь—ноябрь 2024 года было выпущено 2,3 млн т колбасных изделий (+1,9%), 4,5 млн т мясных полуфабрикатов (+5%) и 833 тыс.