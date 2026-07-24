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Царьград

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Две таджикских семьи лишены гражданства за глумление над Победой

Две таджикских семьи лишены гражданства за глумление над Победой

Бурятия. Наши дни. Принято очень верное решение. Сразу две семьи из Таджикистана лишены гражданства России за глумление над Победой.

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