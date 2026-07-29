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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Манчини о возвращении в сборную Италии: «3 года назад возникли проблемы с Гравиной. Мне очень жаль, это как потерять любимую женщину. Постараюсь, чтобы фанаты простили меня»

Роберто Манчини высказался о возвращении на пост тренера сборной Италии . Итальянский специалист возглавлял национальную команду с 2018 по 2023 год.

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