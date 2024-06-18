Тяжелоатлет Александр Балджи впервые стал чемпионом Европы

Тяжелоатлет из Молдовы Александр Балджи впервые стал чемпионом Европы среди юниоров. Воспитанник спортивной школы города Комрат завоевал три золотые медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Греции в весовой категории до 67 кг.