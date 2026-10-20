© УФСБ России по Краснодарскому краюСотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали 45-летнего россиянина, который готовил теракт на военном объекте Кубани.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS Финэксперт Иванов...
- В Кузбассе опекун...
- ХЛ Сенатор Пушков: ч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым