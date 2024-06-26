Путин заявил о необходимости защиты флота на дальних подступах

Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном развитию отечественного кораблестроения, в среду, 26 июня, призвал защитить флот от возможных атак уже на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия наших кораблей.
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