Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала. Этап 1. «Локомотив» примет «Ахмат», «Спартак» против «Урала»

«Локомотив» принимает «Ахмат», «Спартак» сыграет против «Урала». Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов две команды, которые одержат победы в матчах первого этапа, сыграют на своих полях с клубами, которые уступят в 1/2 финала Пути РПЛ.