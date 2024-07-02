8 интересных головоломок для проверки вашей внимательности

Считаете ли вы себя внимательным человеком? Все зависит от ситуации, правда? Ведь одно дело - не заметить пакет с мусором у двери, который вас попросили вынести, и другое - не заметить уникальную деталь на картинке, которую специально сделали максимально незаметной.