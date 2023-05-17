Пенсионера задержали по подозрению в убийстве муниципального служащего в Ленобласти

Мужчина погиб от ножевых ранений в подъезде собственного дома. Позднее злоумышленник сам сдался сотрудникам правоохранительных органов.
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