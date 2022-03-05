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"Уже все жутко заметает кругом": мощный снегопад сейчас обрушился на Приморье

"Уже все жутко заметает кругом": мощный снегопад сейчас обрушился на Приморье

В социальной сети Instagram pogoda_25_region (12+) жители Приморья рассказали о мощном снегопаде, который уже обрушился на регион.

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