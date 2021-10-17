Ванилла SU

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Как можно полюбить свою болезнь?! Личный опыт в этом вопросе и причины

Как можно полюбить свою болезнь?! Личный опыт в этом вопросе и причины

Сегодня мой Дневник будет объёмным в рассуждении. Поэтому если вам лень читать, то лучше сразу закрывайте страницу и ступайте "лайкать" прыгающих на стол котиков или падающих в лужу людей.

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