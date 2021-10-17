Как можно полюбить свою болезнь?! Личный опыт в этом вопросе и причины

Сегодня мой Дневник будет объёмным в рассуждении. Поэтому если вам лень читать, то лучше сразу закрывайте страницу и ступайте "лайкать" прыгающих на стол котиков или падающих в лужу людей.
Популярные статьи
- Признаки мужской любви. Мужчины рассказали, что они позволяют с собой делать тем женщинам, которых по-настоящему любят
- Одиночество на закате жизни - кому наказание, а кому освобождение
- Пожилой мужина привел домой молодую девушку. Спустя время, услышав странные звуки через стенку, соседи решили войти и онемели
Свежие комментарии