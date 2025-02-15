Возвратные, но это не точно: как Aviasales подводит клиентов и зарабатывает на их бедах Ирина ВальковаПопулярный агрегатор авиабилетов Aviasales, который на протяжении многих лет занимал лидирующие позиции на российском рынке, последние месяцы оказался в центре скандалов, связанных с неудовлетворительной работой с клиентами.
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