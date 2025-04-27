Берегите природу.

Ежегодно, 22 апреля, люди по всей планете отмечают ´День Земли´. Этот праздник стал общечеловеческим символическим праздником любви и заботы о нашем общем доме и отмечается во всем мире с целью демонстрации поддержки защиты окружающей среды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии