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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Берегите природу.

Берегите природу.

Ежегодно, 22 апреля, люди по всей планете отмечают ´День Земли´. Этот праздник стал общечеловеческим символическим праздником любви и заботы о нашем общем доме и отмечается во всем мире с целью демонстрации поддержки защиты окружающей среды.

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