Берегите природу.

Ежегодно, 22 апреля, люди по всей планете отмечают ´День Земли´. Этот праздник стал общечеловеческим символическим праздником любви и заботы о нашем общем доме и отмечается во всем мире с целью демонстрации поддержки защиты окружающей среды.