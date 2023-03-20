Политолог Марков: угроза Медведева ударить «Ониксом» по МУС «ослабляет Россию» и будет официально дезавуирована

Угроза заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева нанести удар по Международному уголовному суду снарядом «Орикс» «ослабляет Россию» и будет официально дезавуирована.
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