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Политолог Марков: угроза Медведева ударить «Ониксом» по МУС «ослабляет Россию» и будет официально дезавуирована

Политолог Марков: угроза Медведева ударить «Ониксом» по МУС «ослабляет Россию» и будет официально дезавуирована

Угроза заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева нанести удар по Международному уголовному суду снарядом «Орикс» «ослабляет Россию» и будет официально дезавуирована.

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