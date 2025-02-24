Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 965 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • bianka Белая
    А в дефиците была не только обычная пища, но и духовная. Например, билеты в прославленные театры. Помню, как мне в на...Какие товары заст...
  • Алексей Тан
    В Абхазии перед выборами угрожают армянам, они - за Россию. И туристов наших обещают не пускать ================= Ест...В Абхазии перед в...
  • Елена Александровна
    Вот ведь, что творит с людьми зависть! Ну, пусть продолжают разрушать себя и дальше. Как сказал святитель Тихон Задон...Шпионы Иванов, Пе...

«Считайте, что ее жизнь закончилась»: Кушанашвили рассказал, почему коллеги и фанаты дружно предали певицу Лолиту

«Считайте, что ее жизнь закончилась»: Кушанашвили рассказал, почему коллеги и фанаты дружно предали певицу Лолиту

Avia.pro - СМИ «Титаник» тонет: как Лолита Милявская осталась одна на обочине шоу-бизнеса Лолита Милявская, когда-то королева эпатажа и душа любой тусовки, сегодня — как корабль, что дал течь и идёт ко дну.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
J
Juri
зароботчанке пора возвращаться в окраину.
Ответить
8 час.
Boris Borisov
С уважением , специально для Вас .            Ирония - насмешка, выраженная в скрытой форме. употребление слов или фраз, которые характеризует явление, событие или свойство в совершенно противоположном значении. Вам говорят «черное», а понимать это нужно как «белое». Например, написанная фраза &quot;ты очень «умный» несет совершенно другой смысл (противоположный). Чаще всего ирония состоит в формальном одобрении, когда на самом деле подразумевается осуждение и насмешка. Сарказм — злая насмешка в ее высшей степени. Ирония — доброе подшучивание. Цель первого — обидеть, унизить другого, задеть за живое. Цель второй — в юмористичной форме указать на проблему, чтобы простимулировать человека к позитивным изменениям.///// кроме того , поинтересуйтесь , что означают значки  ))))))).
Ответить
1 час.
ВГ
Виктор Горшков
Никогда славяне не издевались над человеком,который стал беззащитным.Славяне всегда были сильны состраданием,поэтому одни нас бояться,другие уважают. А она в принципе слабая женщина по своей сущности.
Ответить
46 мин.
наверх