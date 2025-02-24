«Считайте, что ее жизнь закончилась»: Кушанашвили рассказал, почему коллеги и фанаты дружно предали певицу Лолиту

Boris Borisov

С уважением , специально для Вас . Ирония - насмешка, выраженная в скрытой форме. употребление слов или фраз, которые характеризует явление, событие или свойство в совершенно противоположном значении. Вам говорят «черное», а понимать это нужно как «белое». Например, написанная фраза "ты очень «умный» несет совершенно другой смысл (противоположный). Чаще всего ирония состоит в формальном одобрении, когда на самом деле подразумевается осуждение и насмешка. Сарказм — злая насмешка в ее высшей степени. Ирония — доброе подшучивание. Цель первого — обидеть, унизить другого, задеть за живое. Цель второй — в юмористичной форме указать на проблему, чтобы простимулировать человека к позитивным изменениям.///// кроме того , поинтересуйтесь , что означают значки ))))))).