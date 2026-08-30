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test mazurok

2 подписчика

🔥В горах Ялты продолжают тушить лесной пожар: действует пятый класс пожарной опасности Ожидается юго-восточный ветер до 13 метров в секунду, действует 5 класс пожарной опасности — это серьёзно затрудняет работу спасателей.

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