🔥В горах Ялты продолжают тушить лесной пожар: действует пятый класс пожарной опасности Ожидается юго-восточный ветер до 13 метров в секунду, действует 5 класс пожарной опасности — это серьёзно затрудняет работу спасателей.
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