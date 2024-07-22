Поражение «Спартака» и ошибка Максименко, победа Пиастри и столкновение Ферстаппена с Хэмилтоном, Надаль проиграл финал Боржесу, Дзюбы не будет в Медиалиге и другие новости

сергей озеров

Причина плохой игры Спартака-не тренер,их было достаточно,а в уровне игроков,их неумении сделать результат,возможно нежелание биться за команду,во всяком случае,я не увидел желания у игроков быстро вернуться к своим воротам при потере мяча и это не ошибка тренера Станковича,такое часто наблюдалось и при Абаскале. Ты говоришь,что состав Спартака ничуть не слабея состава Оренбурга и в этой фразе весь смысл.Не слабее,а должен быть сильнее,но Лукойлу пофиг престиж клуба и СД не предпринимает никаких усилий,а совет ветеранов заткнулся окончательно.Все что они умеют это критиковать тренера,так было с предыдущими четырьмя.Не слабее Оренбурга и прочих факелов и крыльев,есть огорчительная первопричина оценки игры великого клуб.Не слабее-это уже поражение.Бились за посредственного Бакаева, посредственного Джикию,бьются за неиграющего нахала Соболева,содержат лоботряса Маслова и прочих таких же неиграющих(не говорю про твоих любимчиков).Три легионера,Гурлюк,Мантилья,Марин-обыграли всю среднюю линию и оборону Спартака,уже в первом тайме должно быть 3-4,пропустили два выхода один на один,а ты говоришь не слабее.Нас приучают к посредственности, усредненному взгляду.Но так не должно быть. Лукойл взял клуб на баланс,обязаны вкладываться в команду (обещали),но вместо этого Был какой то Пол Эшуорт,покупка Рябчука и назначение директором хитроумного Малышева с непонятными речами,который 18 лет проработал в Британии в какой то фирме.Кто его воткнул в наш клуб и зачем,какая польза от него клубу?