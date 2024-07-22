1. «Спартак» проиграл «Оренбургу» в первом туре Мир РПЛ – 0:2. Второй гол москвичи пропустили после серьезной ошибки Максименко.
Поражение «Спартака» и ошибка Максименко, победа Пиастри и столкновение Ферстаппена с Хэмилтоном, Надаль проиграл финал Боржесу, Дзюбы не будет в Медиалиге и другие новости
Комментарии
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сергей озеров
Причина плохой игры Спартака-не тренер,их было достаточно,а в уровне игроков,их неумении сделать результат,возможно нежелание биться за команду,во всяком случае,я не увидел желания у игроков быстро вернуться к своим воротам при потере мяча и это не ошибка тренера Станковича,такое часто наблюдалось и при Абаскале. Ты говоришь,что состав Спартака ничуть не слабея состава Оренбурга и в этой фразе весь смысл.Не слабее,а должен быть сильнее,но Лукойлу пофиг престиж клуба и СД не предпринимает никаких усилий,а совет ветеранов заткнулся окончательно.Все что они умеют это критиковать тренера,так было с предыдущими четырьмя.Не слабее Оренбурга и прочих факелов и крыльев,есть огорчительная первопричина оценки игры великого клуб.Не слабее-это уже поражение.Бились за посредственного Бакаева, посредственного Джикию,бьются за неиграющего нахала Соболева,содержат лоботряса Маслова и прочих таких же неиграющих(не говорю про твоих любимчиков).Три легионера,Гурлюк,Мантилья,Марин-обыграли всю среднюю линию и оборону Спартака,уже в первом тайме должно быть 3-4,пропустили два выхода один на один,а ты говоришь не слабее.Нас приучают к посредственности, усредненному взгляду.Но так не должно быть. Лукойл взял клуб на баланс,обязаны вкладываться в команду (обещали),но вместо этого Был какой то Пол Эшуорт,покупка Рябчука и назначение директором хитроумного Малышева с непонятными речами,который 18 лет проработал в Британии в какой то фирме.Кто его воткнул в наш клуб и зачем,какая польза от него клубу?
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5 час.
Максим Комаров
Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал полузащитника «Спартака» Романа Зобнина за слова про Александра Соболева. Отвечая на вопрос по возможному уходу Соболева из «Спартака» Зобнин сказал следующую фразу: «Если футболист не мотивирован и не хочет играть за «Спартак», то такому футболисту, наверное, не место в клубе». «В ранге капитана немного неприятно слышать все эти лозунги, чтобы понравиться болельщикам. Ты должен оставаться честным перед собой. Соболев отрабатывает в «Спартаке». Он никогда не показывал, что не является игроком «Спартака». Начались волнения с его убиранием из команды, но это не от Соболева пошло. Саша находится в тяжёлом эмоциональном состоянии и ещё тебя добивает твой капитан, это гадский поступок. От Зобнина был гадский поступок. Пусть Зобнин сам научиться играть в футбол и приносить пользу «Спартаку», — сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!»
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1 час.
Максим Комаров
Зобнин - Принц Гадский! Верный продолжатель дела Глушакова.
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1 час.
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