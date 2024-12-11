Квоту для детей-инвалидов ввели в оздоровительных лагерях Приангарья

В Иркутской области на 2025 год установлена новая квота для государственных и муниципальных организаций, занимающихся отдыхом и оздоровлением детей, которая касается детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья.
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